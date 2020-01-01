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Snapdragon 865 Plus против A14 Bionic

Snapdragon 865 Plus
Snapdragon 865 Plus
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 865 Plus (Adreno 650) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865 Plus
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Набирает немного больше (на 6%) баллов в AnTuTu 8 – 616K vs 579K
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 865 Plus +6%
616135
A14 Bionic
579122

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 Plus и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.1 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 3100 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов - 11.8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 645 МГц -
Ядер - 4
Количество ALU 512 -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X55 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2020 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8250-AB -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 Plus -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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