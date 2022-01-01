Snapdragon 870 против Snapdragon 4 Gen 1
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 870 (с графикой Adreno 650) и Snapdragon 4 Gen 1 (Adreno). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 870
- В 2.6 раза выше пропускная способность памяти (44 против 17 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 9 – 695K vs 382K
- На 60% выше частота процессора (3200 против 2000 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
- Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|188841
|113829
|GPU
|241910
|92314
|Memory
|119263
|68007
|UX
|152402
|110869
|Total score
|695475
|382793
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 870 +61%
996
Multi-Core Score
Snapdragon 870 +83%
3366
1838
|Image compression
|180.6 Mpixels/s
|-
|Face detection
|25.25 images/s
|-
|Speech recognition
|54.7 words/s
|-
|Machine learning
|56.95 images/s
|-
|Camera shooting
|28 images/s
|-
|HTML 5
|3 Mnodes/s
|-
|SQLite
|989.1 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|90%
|-
|Graphics test
|25 FPS
|-
|Score
|4275
|-
Игры
|PUBG Mobile
|88 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|59 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|27 FPS
[Ultra]
|-
|Shadowgun Legends
|102 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|107 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|49 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Black Shark 4
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 870 и Snapdragon 4 Gen 1
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.2 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
|2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3200 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|-
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|512 КБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|6 нм
|TDP
|10 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 650
|Adreno
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno
|Частота GPU
|675 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|-
|Шейдерных блоков
|512
|-
|FLOPS
|1372 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 698
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|UFS 2.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|1x 108МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X55
|Snapdragon X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Октябрь 2022 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Номер модели
|SM8250-AC
|SM4375
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 870
|Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
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