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Snapdragon 870 против Snapdragon 4 Gen 1

Snapdragon 870
VS
Snapdragon 4 Gen 1
Snapdragon 870
Snapdragon 4 Gen 1

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 870 (с графикой Adreno 650) и Snapdragon 4 Gen 1 (Adreno). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 870
  • В 2.6 раза выше пропускная способность памяти (44 против 17 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 9 – 695K vs 382K
  • На 60% выше частота процессора (3200 против 2000 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 870
vs
Snapdragon 4 Gen 1

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 870 +82%
695475
Snapdragon 4 Gen 1
382793
CPU 188841 113829
GPU 241910 92314
Memory 119263 68007
UX 152402 110869
Total score 695475 382793
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 180.6 Mpixels/s -
Face detection 25.25 images/s -
Speech recognition 54.7 words/s -
Machine learning 56.95 images/s -
Camera shooting 28 images/s -
HTML 5 3 Mnodes/s -
SQLite 989.1 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 90% -
Graphics test 25 FPS -
Score 4275 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 88 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 59 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 27 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 102 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 107 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 49 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Black Shark 4
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 870 и Snapdragon 4 Gen 1

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.2 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A -
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 512 КБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 6 нм
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Adreno
Архитектура Adreno 600 Adreno
Частота GPU 675 МГц -
Вычислительных блоков 2 -
Шейдерных блоков 512 -
FLOPS 1372 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Да
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 2.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 108МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X55 Snapdragon X51
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Октябрь 2022 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели SM8250-AC SM4375
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 870 Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

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