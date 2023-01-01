Snapdragon 888 против A17 Pro VS Snapdragon 888 A17 Pro Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 888 (Adreno 660) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 888 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A17 Pro Выше частота графического ускорителя (на 77%)

Выше частота графического ускорителя (на 77%) Набирает существенно больше (на 81%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 868K

Набирает существенно больше (на 81%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 868K Меньший размер транзистора (3 против 5 нанометров)

Меньший размер транзистора (3 против 5 нанометров) Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже

Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже На 33% выше частота процессора (3780 против 2840 МГц)

На 33% выше частота процессора (3780 против 2840 МГц) Показывает на 32% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Показывает на 32% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 10 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 888 868121 A17 Pro +81% 1568646 CPU 226598 373446 GPU 267817 579682 Memory 168662 283791 UX 208948 341416 Total score 868121 1568646 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке. Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 6 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 888 1055 A17 Pro +178% 2934 Multi-Core Score Snapdragon 888 3400 A17 Pro +117% 7374 Asset compression - 260.8 MB/sec HTML 5 Browser - 169.6 pages/sec PDF Renderer - 178.5 Mpixels/sec Image detection - 173.5 images/sec HDR - 232.4 Mpixels/sec Background blur - 27.9 images/sec Photo processing - 79.1 images/sec Ray tracing - 7.58 Mpixels/sec Compute Score (GPU) Snapdragon 888 5373 A17 Pro н/д

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 888 5037 A17 Pro н/д Stability 91% - Graphics test 30 FPS - Score 5037 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 83 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Ultra] - Fortnite 26 FPS

[Ultra] - Shadowgun Legends 89 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 112 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 58 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS

[Ultra] - Смартфон Asus Zenfone 8

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и A17 Pro

Центральный процессор Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)

3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55) 2x 3.78 ГГц –

4x 2.02 ГГц – Количество ядер 8 6 Частота 2840 МГц 3780 МГц Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv9-A Кэш L1 512 КБ 256 КБ Кэш L2 1 МБ 16 МБ Кэш L3 4 МБ - Техпроцесс 5 нм 3 нм Количество транзисторов 10.3 млрд. 19 млрд. TDP 8 Вт 8 Вт Производство Samsung TSMC

Графический ускоритель GPU Adreno 660 Apple A17 GPU Архитектура Adreno 600 Apple GPU Частота GPU 792 МГц 1398 МГц Вычислительных блоков 2 6 Шейдерных блоков 512 128 Всего шейдеров 1024 768 FLOPS 1622 Гфлопс 2147.2 Гфлопс Версия Vulkan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12.1 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 780 Neural Engine Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП - Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети Модем X60 - Поддержка 4G LTE Cat. 22 - Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 7500 Мбит/с До 7500 Мбит/с Скорость загрузки До 3000 Мбит/с До 3500 Мбит/с Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.2 5.3 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Декабрь 2020 года Сентябрь 2023 года Класс Флагман Флагман Номер модели SM8350 APL1V02 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 888 -