Snapdragon 888 против A17 Pro
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 888 (Adreno 660) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
98
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A17 Pro
- Выше частота графического ускорителя (на 77%)
- Набирает существенно больше (на 81%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 868K
- Меньший размер транзистора (3 против 5 нанометров)
- Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
- На 33% выше частота процессора (3780 против 2840 МГц)
- Показывает на 32% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 10
|CPU
|226598
|373446
|GPU
|267817
|579682
|Memory
|168662
|283791
|UX
|208948
|341416
|Total score
|868121
|1568646
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 6
Single-Core Score
1055
A17 Pro +178%
2934
Multi-Core Score
3400
A17 Pro +117%
7374
|Asset compression
|-
|260.8 MB/sec
|HTML 5 Browser
|-
|169.6 pages/sec
|PDF Renderer
|-
|178.5 Mpixels/sec
|Image detection
|-
|173.5 images/sec
|HDR
|-
|232.4 Mpixels/sec
|Background blur
|-
|27.9 images/sec
|Photo processing
|-
|79.1 images/sec
|Ray tracing
|-
|7.58 Mpixels/sec
3DMark
|Stability
|91%
|-
|Graphics test
|30 FPS
|-
|Score
|5037
|-
Игры
|PUBG Mobile
|83 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|26 FPS
[Ultra]
|-
|Shadowgun Legends
|89 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|112 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|58 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Asus Zenfone 8
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и A17 Pro
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
|2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2840 МГц
|3780 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv9-A
|Кэш L1
|512 КБ
|256 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|16 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|3 нм
|Количество транзисторов
|10.3 млрд.
|19 млрд.
|TDP
|8 Вт
|8 Вт
|Производство
|Samsung
|TSMC
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 660
|Apple A17 GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|Apple GPU
|Частота GPU
|792 МГц
|1398 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|6
|Шейдерных блоков
|512
|128
|Всего шейдеров
|1024
|768
|FLOPS
|1622 Гфлопс
|2147.2 Гфлопс
|Версия Vulkan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12.1
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 780
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|-
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|-
Связь и сети
|Модем
|X60
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 22
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 7500 Мбит/с
|До 7500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 3000 Мбит/с
|До 3500 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Сентябрь 2023 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SM8350
|APL1V02
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 888
|-
Опрос
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