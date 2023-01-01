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Snapdragon 888 против A17 Pro

Snapdragon 888
VS
A17 Pro
Snapdragon 888
A17 Pro

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 888 (Adreno 660) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v10
  5. GeekBench 6
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A17 Pro
  • Выше частота графического ускорителя (на 77%)
  • Набирает существенно больше (на 81%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 868K
  • Меньший размер транзистора (3 против 5 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • На 33% выше частота процессора (3780 против 2840 МГц)
  • Показывает на 32% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 888
vs
A17 Pro

AnTuTu 10

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 888
868121
A17 Pro +81%
1568646
CPU 226598 373446
GPU 267817 579682
Memory 168662 283791
UX 208948 341416
Total score 868121 1568646
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 6

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 888
1055
A17 Pro +178%
2934
Multi-Core Score
Snapdragon 888
3400
A17 Pro +117%
7374
Asset compression - 260.8 MB/sec
HTML 5 Browser - 169.6 pages/sec
PDF Renderer - 178.5 Mpixels/sec
Image detection - 173.5 images/sec
HDR - 232.4 Mpixels/sec
Background blur - 27.9 images/sec
Photo processing - 79.1 images/sec
Ray tracing - 7.58 Mpixels/sec
Compute Score (GPU)
Snapdragon 888
5373
A17 Pro
н/д

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Snapdragon 888
5037
A17 Pro
н/д
Stability 91% -
Graphics test 30 FPS -
Score 5037 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 83 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 26 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 89 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 112 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 58 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Asus Zenfone 8
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и A17 Pro

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)		 2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
Количество ядер 8 6
Частота 2840 МГц 3780 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv9-A
Кэш L1 512 КБ 256 КБ
Кэш L2 1 МБ 16 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 3 нм
Количество транзисторов 10.3 млрд. 19 млрд.
TDP 8 Вт 8 Вт
Производство Samsung TSMC

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 Apple A17 GPU
Архитектура Adreno 600 Apple GPU
Частота GPU 792 МГц 1398 МГц
Вычислительных блоков 2 6
Шейдерных блоков 512 128
Всего шейдеров 1024 768
FLOPS 1622 Гфлопс 2147.2 Гфлопс
Версия Vulkan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12.1 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 780 Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Модем X60 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 7500 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 3000 Мбит/с До 3500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Сентябрь 2023 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8350 APL1V02
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 888 -

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