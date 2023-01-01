Exynos 1380 против A16 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 1380 (Mali-G68 MP5) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple A16 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
52
98
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
41
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
100
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
57
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1380
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A16 Bionic
- Набирает существенно больше (на 84%) баллов в AnTuTu 9 – 948K vs 516K
- На 44% выше частота процессора (3460 против 2400 МГц)
- Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|155921
|248335
|GPU
|148262
|394336
|Memory
|85150
|153536
|UX
|126072
|147260
|Total score
|516969
|948764
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
783
A16 Bionic +141%
1888
Multi-Core Score
2613
A16 Bionic +108%
5436
|Image compression
|-
|243.5 Mpixels/s
|Face detection
|-
|46.4 images/s
|Speech recognition
|-
|141.8 words/s
|Machine learning
|-
|117.1 images/s
|Camera shooting
|-
|54.3 images/s
|HTML 5
|-
|5.9 Mnodes/s
|SQLite
|-
|1430 Krows/s
3DMark
|Stability
|98%
|82%
|Graphics test
|16 FPS
|58 FPS
|Score
|2820
|9847
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1380 и A16 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2400 МГц
|3460 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv9-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|16 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|4 нм
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд.
|TDP
|-
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68 MP5
|Apple A16 GPU
|Архитектура
|Valhall 2
|-
|Частота GPU
|950 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|5
|6
|Шейдерных блоков
|-
|768
|FLOPS
|608 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2796 x 1290
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 48МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 3790 Мбит/с
|До 7500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 3500 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2023 года
|Сентябрь 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|S5E8835
|APL1W10
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1380
|-
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