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Exynos 1380 против A16 Bionic

Exynos 1380
VS
A16 Bionic
Exynos 1380
A16 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 1380 (Mali-G68 MP5) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple A16 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1380
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A16 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 84%) баллов в AnTuTu 9 – 948K vs 516K
  • На 44% выше частота процессора (3460 против 2400 МГц)
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1380
vs
A16 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1380
516969
A16 Bionic +84%
948764
CPU 155921 248335
GPU 148262 394336
Memory 85150 153536
UX 126072 147260
Total score 516969 948764
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 1380
783
A16 Bionic +141%
1888
Multi-Core Score
Exynos 1380
2613
A16 Bionic +108%
5436
Image compression - 243.5 Mpixels/s
Face detection - 46.4 images/s
Speech recognition - 141.8 words/s
Machine learning - 117.1 images/s
Camera shooting - 54.3 images/s
HTML 5 - 5.9 Mnodes/s
SQLite - 1430 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 1380
2820
A16 Bionic +249%
9847
Stability 98% 82%
Graphics test 16 FPS 58 FPS
Score 2820 9847

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1380 и A16 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
Количество ядер 8 6
Частота 2400 МГц 3460 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 16 МБ
Техпроцесс 5 нм 4 нм
Количество транзисторов - 16 млрд.
TDP - 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MP5 Apple A16 GPU
Архитектура Valhall 2 -
Частота GPU 950 МГц -
Вычислительных блоков 5 6
Шейдерных блоков - 768
FLOPS 608 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2796 x 1290
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 48МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3790 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 3500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2023 года Сентябрь 2022 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели S5E8835 APL1W10
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1380 -

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