Exynos 1380 против Dimensity 1080
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1380 (с графикой Mali-G68 MP5) и MediaTek Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
55
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
39
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
58
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1380
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
- На 8% выше частота процессора (2600 против 2400 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|142334
|GPU
|-
|140609
|Memory
|-
|108237
|UX
|-
|139021
|Total score
|526277
|530434
GeekBench 5
Single-Core Score
784
Dimensity 1080 +5%
823
Multi-Core Score
Exynos 1380 +14%
2635
2309
3DMark
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|13 FPS
|Score
|-
|2287
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1380 и Dimensity 1080
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|5 нм
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68 MP5
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Valhall 2
|Valhall 2
|Вычислительных блоков
|5
|4
|Шейдерных блоков
|-
|64
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|MediaTek APU 3.0
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 211 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2023 года
|Октябрь 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|-
|MT6877V/TTZA
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1380
|Сайт MediaTek Dimensity 1080
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