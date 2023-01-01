Exynos 1380 против Dimensity 920 VS Exynos 1380 Dimensity 920 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1380 (с графикой Mali-G68 MP5) и MediaTek Dimensity 920 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Samsung Exynos 1380 Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже

Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)

Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров) Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 9 – 530K vs 505K

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Exynos 1380 +5% 530055 Dimensity 920 505859 CPU - 137440 GPU - 139027 Memory - 96443 UX - 128980 Total score 530055 505859 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Exynos 1380 780 Dimensity 920 +4% 811 Multi-Core Score Exynos 1380 +14% 2623 Dimensity 920 2294

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Exynos 1380 н/д Dimensity 920 2296 Stability - 99% Graphics test - 13 FPS Score - 2296

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 64 FPS

[Ultra] Call of Duty: Mobile - 59 FPS

[High] Fortnite - 27 FPS

[Low] Shadowgun Legends - 68 FPS

[Medium] World of Tanks Blitz - 59 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 46 FPS

[Medium] Mobile Legends: Bang Bang - 53 FPS

[Ultra] Смартфон - Oppo Realme 9 Pro Plus

1080 x 2400 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Exynos 1380 и Dimensity 920

Центральный процессор Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78

6x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2400 МГц 2500 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Кэш L3 - 2 МБ Техпроцесс 5 нм 6 нм Количество транзисторов - 12 млрд. TDP - 10 Вт

Графический ускоритель GPU Mali-G68 MP5 Mali-G68 MC4 Архитектура Valhall 2 Valhall 2 Частота GPU 950 МГц 950 МГц Вычислительных блоков 5 4 Шейдерных блоков - 64 FLOPS 608 Гфлопс 684 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Да Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1 Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 108МП, 2x 20МП Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, AV1, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 3790 Мбит/с До 1200 Мбит/с Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 316 Мбит/с Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.2 5.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Февраль 2023 года Август 2021 года Класс Средний класс Средний класс Номер модели S5E8835 MT6877T Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1380 Сайт MediaTek Dimensity 920