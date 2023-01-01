Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 1380 vs Dimensity 920 – что лучше?

Exynos 1380 против Dimensity 920

Exynos 1380
VS
Dimensity 920
Exynos 1380
Dimensity 920

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1380 (с графикой Mali-G68 MP5) и MediaTek Dimensity 920 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1380
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 9 – 530K vs 505K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1380
vs
Dimensity 920

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1380 +5%
530055
Dimensity 920
505859
CPU - 137440
GPU - 139027
Memory - 96443
UX - 128980
Total score 530055 505859
Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 1380 +14%
2623
Dimensity 920
2294

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 13 FPS
Score - 2296

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 64 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 59 FPS
[High]
Fortnite - 27 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 68 FPS
[Medium]
World of Tanks Blitz - 59 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 46 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 53 FPS
[Ultra]
Смартфон - Oppo Realme 9 Pro Plus
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1380 и Dimensity 920

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 5 нм 6 нм
Количество транзисторов - 12 млрд.
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MP5 Mali-G68 MC4
Архитектура Valhall 2 Valhall 2
Частота GPU 950 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 5 4
Шейдерных блоков - 64
FLOPS 608 Гфлопс 684 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3790 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2023 года Август 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели S5E8835 MT6877T
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1380 Сайт MediaTek Dimensity 920

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 1380 и Qualcomm Snapdragon 778G
2. Samsung Exynos 1380 и Qualcomm Snapdragon 888
3. Samsung Exynos 1380 и Qualcomm Snapdragon 730G
4. Samsung Exynos 1380 и MediaTek Dimensity 8100
5. Samsung Exynos 1380 и MediaTek Dimensity 1080
6. MediaTek Dimensity 920 и Qualcomm Snapdragon 870
7. MediaTek Dimensity 920 и Qualcomm Snapdragon 888
8. MediaTek Dimensity 920 и Qualcomm Snapdragon 860
9. MediaTek Dimensity 920 и MediaTek Dimensity 1080
Сравнить другие SoC (140+)

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Dimensity 920 с Exynos 1380, или задавайте вопросы
Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры