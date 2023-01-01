Exynos 1380 против Snapdragon 680 VS Exynos 1380 Snapdragon 680 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1380 (с графикой Mali-G68 MP5) и Qualcomm Snapdragon 680 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Samsung Exynos 1380 Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 526K vs 268K

Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 526K vs 268K Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже

Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров) Преимущества Qualcomm Snapdragon 680 Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Exynos 1380 +96% 526277 Snapdragon 680 268784 CPU - 82218 GPU - 50002 Memory - 67147 UX - 69303 Total score 526277 268784 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Exynos 1380 +108% 784 Snapdragon 680 377 Multi-Core Score Exynos 1380 +68% 2635 Snapdragon 680 1568

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Exynos 1380 н/д Snapdragon 680 442 Stability - 99% Graphics test - 2 FPS Score - 442

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 59 FPS

[Medium] Call of Duty: Mobile - 60 FPS

[Low] Fortnite - 23 FPS

[Low] Shadowgun Legends - 65 FPS

[Low] World of Tanks Blitz - 62 FPS

[Medium] Genshin Impact - 26 FPS

[Low] Mobile Legends: Bang Bang - 54 FPS

[Ultra] Смартфон - Xiaomi Redmi Note 11

1080 x 2400 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Exynos 1380 и Snapdragon 680

Центральный процессор Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)

4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53) Количество ядер 8 8 Частота 2400 МГц 2400 МГц Набор инструкций - ARMv8.2-A Техпроцесс 5 нм 6 нм

Графический ускоритель GPU Mali-G68 MP5 Adreno 610 Архитектура Valhall 2 Adreno 600 Частота GPU - 1114 МГц Вычислительных блоков 5 2 Шейдерных блоков - 96 Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность - До 17 Гбит/сек Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Hexagon 686 Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.2 Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 64МП, 2x 16МП Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, VP8, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем - X11 Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 13 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 390 Мбит/с Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 150 Мбит/с Wi-Fi 6 5 Bluetooth 5.2 5.1 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Февраль 2023 года Октябрь 2021 года Класс Средний класс Средний класс Номер модели - SM6225 Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1380 Сайт Qualcomm Snapdragon 680