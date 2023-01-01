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Exynos 1380 против Snapdragon 680

Exynos 1380
VS
Snapdragon 680
Exynos 1380
Snapdragon 680

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1380 (с графикой Mali-G68 MP5) и Qualcomm Snapdragon 680 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1380
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 526K vs 268K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 680
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1380
vs
Snapdragon 680

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1380 +96%
526277
Snapdragon 680
268784
CPU - 82218
GPU - 50002
Memory - 67147
UX - 69303
Total score 526277 268784
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 1380 +108%
784
Snapdragon 680
377
Multi-Core Score
Exynos 1380 +68%
2635
Snapdragon 680
1568

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 2 FPS
Score - 442

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 59 FPS
[Medium]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[Low]
Fortnite - 23 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 65 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 62 FPS
[Medium]
Genshin Impact - 26 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 54 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Redmi Note 11
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1380 и Snapdragon 680

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2400 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Техпроцесс 5 нм 6 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MP5 Adreno 610
Архитектура Valhall 2 Adreno 600
Частота GPU - 1114 МГц
Вычислительных блоков 5 2
Шейдерных блоков - 96
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 686
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X11
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2023 года Октябрь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - SM6225
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1380 Сайт Qualcomm Snapdragon 680

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