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Exynos 2100 против Snapdragon 865

Exynos 2100
Exynos 2100
VS
Snapdragon 865
Snapdragon 865

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP22) и Qualcomm Snapdragon 865 (Adreno 650). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 2100 +19%
1110
Snapdragon 865
932
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100 +9%
3783
Snapdragon 865
3465
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Snapdragon 865

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55		 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2840 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22 Adreno 650
Архитектура Vallhall 2 Adreno 600
Частота GPU - 587 МГц
Вычислительных блоков 22 2
Шейдерных блоков 352 512
FLOPS - 1228 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Шина - 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 44 Гбит/сек
Объем - До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Ys Hexagon 698
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 200МП, 2x 25МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9, VC-1 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио - AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X55
Поддержка 4G - LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 2000 Мбит/с
Скорость загрузки - До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Декабрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - SM8250
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 865

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