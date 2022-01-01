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Exynos 2200 против Tensor G2

Exynos 2200
VS
Tensor G2
Exynos 2200
Tensor G2

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2200 (с графикой Samsung Xclipse 920) и Google Tensor G2 (Mali-G710 MP7). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2200
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
  • Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 9 – 942K vs 747K
Преимущества Google Tensor G2
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 2200
vs
Tensor G2

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 2200 +26%
942552
Tensor G2
747935
CPU 223163 203616
GPU 391575 295372
Memory 175188 108654
UX 154579 142235
Total score 942552 747935
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 2200 +9%
1145
Tensor G2
1055
Multi-Core Score
Exynos 2200 +10%
3534
Tensor G2
3212

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 2200 +2%
6530
Tensor G2
6409
Stability 59% 68%
Graphics test 39 FPS 38 FPS
Score 6530 6409

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2200 и Tensor G2

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Cortex-X2
3x 2.52 ГГц – Cortex-A710
4x 1.82 ГГц – Cortex-A510		 2x 2.85 ГГц – Cortex-X1
2x 2.35 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2850 МГц
Набор инструкций ARMv9-A -
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 4 нм 5 нм

Графический ускоритель

GPU Samsung Xclipse 920 Mali-G710 MP7
Архитектура RDNA 2 Valhall
Частота GPU 1300 МГц -
Вычислительных блоков 24 7
Шейдерных блоков 384 -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек -
Объем До 24 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Next-gen Tensor Processing Unit
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS, 4K при 240FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 422 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Январь 2022 года Октябрь 2022 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели S5E9925 -
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 2200 -

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