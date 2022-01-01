Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2200 (с графикой Samsung Xclipse 920) и Google Tensor G2 (Mali-G710 MP7). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.