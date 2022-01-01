Exynos 2200 против Tensor G2
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2200 (с графикой Samsung Xclipse 920) и Google Tensor G2 (Mali-G710 MP7). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
86
79
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
93
89
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
92
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
90
86
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 2200
- Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
- Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 9 – 942K vs 747K
Преимущества Google Tensor G2
- Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|223163
|203616
|GPU
|391575
|295372
|Memory
|175188
|108654
|UX
|154579
|142235
|Total score
|942552
|747935
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 2200 +9%
1145
1055
Multi-Core Score
Exynos 2200 +10%
3534
3212
3DMark
|Stability
|59%
|68%
|Graphics test
|39 FPS
|38 FPS
|Score
|6530
|6409
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 2200 и Tensor G2
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.8 ГГц – Cortex-X2
3x 2.52 ГГц – Cortex-A710
4x 1.82 ГГц – Cortex-A510
|2x 2.85 ГГц – Cortex-X1
2x 2.35 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|-
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|4 нм
|5 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Samsung Xclipse 920
|Mali-G710 MP7
|Архитектура
|RDNA 2
|Valhall
|Частота GPU
|1300 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|24
|7
|Шейдерных блоков
|384
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 24 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Next-gen Tensor Processing Unit
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|-
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS, 4K при 240FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2022 года
|Октябрь 2022 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|S5E9925
|-
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 2200
|-
Опрос
34 (81%)
8 (19%)
Всего проголосовало: 42