Exynos 8895 против Snapdragon 820
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 8895 (Mali-G71 MP20) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
35
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
25
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8895
- Имеет на 4 ядра больше
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 44%)
- Набирает больше (на 37%) баллов в AnTuTu 8 – 178K vs 130K
- На 8% выше частота процессора (2314 против 2150 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Показывает на 43% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895 +20%
386
322
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +93%
1579
817
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895 +37%
178493
130512
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Snapdragon 820
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2314 МГц
|2150 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|2 млрд.
|TDP
|5 Вт
|11 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP20
|Adreno 530
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|900 МГц
|624 МГц
|Вычислительных блоков
|20
|2
|Шейдерных блоков
|320
|256
|FLOPS
|349 Гфлопс
|498 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 16МП
|1x 28МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|192 kHz/24 bit
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2017 года
|Ноябрь 2015 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|MSM8996
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8895
|Сайт Qualcomm Snapdragon 820
Опрос
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