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Exynos 8895 против Snapdragon 820

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Snapdragon 820
Snapdragon 820

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 8895 (Mali-G71 MP20) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 44%)
  • Набирает больше (на 37%) баллов в AnTuTu 8 – 178K vs 130K
  • На 8% выше частота процессора (2314 против 2150 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Показывает на 43% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +93%
1579
Snapdragon 820
817
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895 +37%
178493
Snapdragon 820
130512

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Snapdragon 820

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo
Количество ядер 8 4
Частота 2314 МГц 2150 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.
TDP 5 Вт 11 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Adreno 530
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 900 МГц 624 МГц
Вычислительных блоков 20 2
Шейдерных блоков 320 256
FLOPS 349 Гфлопс 498 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 680
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 28МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио 192 kHz/24 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Ноябрь 2015 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - MSM8996
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт Qualcomm Snapdragon 820

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Комментарии

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