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Exynos 8895 против Exynos 850

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
Exynos 850
Exynos 850

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Exynos 850 (Mali G52). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Набирает существенно больше (на 47%) баллов в AnTuTu 8 – 176K vs 119K
  • На 16% выше частота процессора (2314 против 2000 МГц
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895 +150%
380
Exynos 850
152
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +74%
1595
Exynos 850
918
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895 +47%
176117
Exynos 850
119634

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Exynos 850

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 8x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2314 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Mali G52
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 900 МГц -
Ядер 20 -
FLOPS 349 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 22МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 kHz/24 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Май 2020 года
Класс Флагман Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 -

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