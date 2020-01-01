Exynos 8895 против Exynos 850
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Exynos 850 (Mali G52). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
33
21
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
25
12
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
73
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
37
33
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8895
- Набирает существенно больше (на 47%) баллов в AnTuTu 8 – 176K vs 119K
- На 16% выше частота процессора (2314 против 2000 МГц
Преимущества Samsung Exynos 850
- Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
- Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895 +150%
380
152
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895 +74%
1595
918
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895 +47%
176117
119634
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|8x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2314 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP20
|Mali G52
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|900 МГц
|-
|Ядер
|20
|-
|FLOPS
|349 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 16МП
|1x 22МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|192 kHz/24 bit
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2017 года
|Май 2020 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8895
|-
Опрос
5 (83.3%)
1 (16.7%)
Всего проголосовало: 6
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