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Exynos 9810 против A12 Bionic

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
A12 Bionic
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9810 (Mali-G72MP18) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 16% выше частота процессора (2900 против 2490 МГц
Преимущества Apple A12 Bionic
  • Показывает на 52% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 27% выше пропускная способность памяти (34.1 против 26.82 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 8 – 405K vs 318K
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810
691
A12 Bionic +64%
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810
2022
A12 Bionic +46%
2954
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810
318011
A12 Bionic +28%
405980

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2900 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 850 МГц -
Ядер 18 4
FLOPS 658 Гфлопс 1000 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Сентябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 -

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Комментарии

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