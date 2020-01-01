Exynos 9810 против A12 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9810 (Mali-G72MP18) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
54
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
55
65
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
57
73
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9810
- Имеет на 2 ядра больше
- На 16% выше частота процессора (2900 против 2490 МГц
Преимущества Apple A12 Bionic
- Показывает на 52% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- На 27% выше пропускная способность памяти (34.1 против 26.82 Гбит/с)
- Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 8 – 405K vs 318K
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
691
A12 Bionic +64%
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
2022
A12 Bionic +46%
2954
AnTuTu Benchmark 8
318011
A12 Bionic +28%
405980
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2900 МГц
|2490 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72MP18
|Apple A12 Bionic GPU
|Архитектура
|Bifrost
|-
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Ядер
|18
|4
|FLOPS
|658 Гфлопс
|1000 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|1x 64 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3
Связь и сети
|Модем
|Shannon 360 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Сентябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9810
|-
Опрос
27 (71.1%)
11 (28.9%)
Всего проголосовало: 38
Сравнения с конкурентами
- Exynos 9810 против Snapdragon 855
- Exynos 9810 против Snapdragon 845
- Exynos 9810 против Exynos 9820
- Exynos 9810 против Exynos 9825
- Exynos 9810 против Snapdragon 855 Plus
- A12 Bionic против Snapdragon 855
- A12 Bionic против Snapdragon 845
- A12 Bionic против Exynos 9825
- A12 Bionic против Snapdragon 855 Plus
- A12 Bionic против A10 Fusion