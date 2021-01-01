Tiger T610 против Helio G95
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
40
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
32
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
57
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
44
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T610
- Показывает на 54% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества MediaTek Helio G95
- Набирает существенно больше (на 81%) баллов в AnTuTu 8 – 296K vs 164K
- Выше частота графического ускорителя (на 47%)
- Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
- На 14% выше частота процессора (2050 против 1800 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|51322
|97589
|GPU
|51412
|86889
|Memory
|31211
|56527
|UX
|27269
|59351
|Total score
|164305
|296899
GeekBench 5
Single-Core Score
341
Helio G95 +49%
507
Multi-Core Score
1057
Helio G95 +51%
1596
Игры
|PUBG Mobile
|-
|51 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|38 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|27 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|57 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|48 FPS
[High]
|Genshin Impact
|-
|27 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|52 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Realme 7
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Helio G95
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|TDP
|10 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali G52 MP2
|Mali-G76 3EEMC4
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|614 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|32
|64
|FLOPS
|302 Гфлопс
|195.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 13 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Da Vinci
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2019 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Официальный сайт
|-
|Сайт MediaTek Helio G95
Опрос
1 (11.1%)
8 (88.9%)
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