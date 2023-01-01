Главная > Процессоры для смартфонов > Exynos 1330: характеристики и тесты

Samsung Exynos 1330

Samsung Exynos 1330
  • GPU: Mali G68 MP2
  • Ядра: 8
  • Частота: 2400 МГц
Samsung Exynos 1330 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 23 февраля 2023 года и изготовляется по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A78 на 2400 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.

Обзор

Производительность CPU
49
Производительность в играх
26
Энергоэффективность
89
Итоговая оценка
51

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Samsung Exynos 1330
419071
CPU 135870
GPU 84351
Memory 79123
UX 116666
Total score 419071
Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
747
Multi-Core Score
2507

Смартфоны

Кликните на название устройства, чтобы посмотреть детальную информацию
Смартфоны с Exynos 1330AnTuTu v9
1. Samsung Galaxy M14421800

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Эксинос 1330 c графикой Mali G68 MP2

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 5 нм

Графический ускоритель

GPU Mali G68 MP2
Архитектура Valhal 2
Вычислительных блоков 2
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит
Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2023 года
Класс Средний класс
Номер модели S5E8535
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1330

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 1330 или Qualcomm Snapdragon 720G
2. Samsung Exynos 1330 или MediaTek Dimensity 700
3. Samsung Exynos 1330 или MediaTek Dimensity 920
4. Samsung Exynos 1330 или Qualcomm Snapdragon 778G Plus
5. Samsung Exynos 1330 или Qualcomm Snapdragon 680
6. Samsung Exynos 1330 или Qualcomm Snapdragon 695
7. Samsung Exynos 1330 или Exynos 1280
8. Samsung Exynos 1330 или Exynos 1380
Сравнить другие SoC (140+)

Комментарии

Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры