Samsung Exynos 1330
- GPU: Mali G68 MP2
- Ядра: 8
- Частота: 2400 МГц
Samsung Exynos 1330 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 23 февраля 2023 года и изготовляется по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A78 на 2400 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.
Обзор
Производительность CPU
49
Производительность в играх
26
Энергоэффективность
89
Итоговая оценка
51
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
Samsung Exynos 1330
419071
|CPU
|135870
|GPU
|84351
|Memory
|79123
|UX
|116666
|Total score
|419071
GeekBench 5
Single-Core Score
747
Multi-Core Score
2507
Смартфоны
|Смартфоны с Exynos 1330
|AnTuTu v9
|1. Samsung Galaxy M14
|421800
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Эксинос 1330 c графикой Mali G68 MP2
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|5 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G68 MP2
|Архитектура
|Valhal 2
|Вычислительных блоков
|2
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Номер модели
|S5E8535
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1330