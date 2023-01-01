Samsung Exynos 1330

GPU: Mali G68 MP2

Mali G68 MP2 Ядра: 8

8 Частота: 2400 МГц

Samsung Exynos 1330 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 23 февраля 2023 года и изготовляется по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A78 на 2400 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.