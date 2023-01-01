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Exynos 1330 против Snapdragon 695

Exynos 1330
VS
Snapdragon 695
Exynos 1330
Snapdragon 695

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1330 (с графикой Mali G68 MP2) и Qualcomm Snapdragon 695 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1330
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)
  • Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 9 – 417K vs 399K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 695
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1330
vs
Snapdragon 695

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1330 +4%
417439
Snapdragon 695
399647
CPU 135870 123304
GPU 84351 99867
Memory 79123 62022
UX 116666 112392
Total score 417439 399647
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 1330 +24%
2511
Snapdragon 695
2023

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 7 FPS
Score - 1201

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 66 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[Low]
Fortnite - 24 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 67 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 57 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 19 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 42 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Poco X4 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1330 и Snapdragon 695

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 5 нм 6 нм

Графический ускоритель

GPU Mali G68 MP2 Adreno 619
Архитектура Valhal 2 Adreno 600
Частота GPU - 840 МГц
Вычислительных блоков 2 -
Шейдерных блоков - 128
FLOPS - 536 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 686
Тип накопителя UFS 2.2, UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Snapdragon X51
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2023 года Октябрь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели S5E8535 SM6375
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1330 Сайт Qualcomm Snapdragon 695

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