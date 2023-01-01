Exynos 1330 против Snapdragon 695
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1330 (с графикой Mali G68 MP2) и Qualcomm Snapdragon 695 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
49
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
26
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
51
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1330
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
- На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)
- Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 9 – 417K vs 399K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 695
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|135870
|123304
|GPU
|84351
|99867
|Memory
|79123
|62022
|UX
|116666
|112392
|Total score
|417439
|399647
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 1330 +7%
747
698
Multi-Core Score
Exynos 1330 +24%
2511
2023
3DMark
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|7 FPS
|Score
|-
|1201
Игры
|PUBG Mobile
|-
|66 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|60 FPS
[Low]
|Fortnite
|-
|24 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|67 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|57 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|19 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|42 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Poco X4 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1330 и Snapdragon 695
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|5 нм
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G68 MP2
|Adreno 619
|Архитектура
|Valhal 2
|Adreno 600
|Частота GPU
|-
|840 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|-
|Шейдерных блоков
|-
|128
|FLOPS
|-
|536 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|UFS 2.2, UFS 3.1
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Snapdragon X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2023 года
|Октябрь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|S5E8535
|SM6375
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1330
|Сайт Qualcomm Snapdragon 695
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