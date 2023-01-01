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Exynos 1330 против Exynos 1280

Exynos 1330
VS
Exynos 1280
Exynos 1330
Exynos 1280

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1330 (с графикой Mali G68 MP2) и Exynos 1280 (Mali-G68 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1330
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1330
vs
Exynos 1280

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1330 +2%
417439
Exynos 1280
408789
CPU 135870 121943
GPU 84351 113634
Memory 79123 69031
UX 116666 103890
Total score 417439 408789
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 1330 +33%
2511
Exynos 1280
1885
Image compression - 116.6 Mpixels/s
Face detection - 13.5 images/s
Speech recognition - 33.1 words/s
Machine learning - 29.3 images/s
Camera shooting - 13.1 images/s
HTML 5 - 1.97 Mnodes/s
SQLite - 556.4 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 13 FPS
Score - 2287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1330 и Exynos 1280

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A -
Техпроцесс 5 нм 5 нм

Графический ускоритель

GPU Mali G68 MP2 Mali-G68 MP4
Архитектура Valhal 2 Valhall 2
Частота GPU - 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков - 48
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2, UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 108МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2023 года Март 2022 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели S5E8535 S5E8825
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1330 Сайт Samsung Exynos 1280

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