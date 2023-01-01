Exynos 1330 против Exynos 1280
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1330 (с графикой Mali G68 MP2) и Exynos 1280 (Mali-G68 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
49
43
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
26
31
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
51
50
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1330
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|135870
|121943
|GPU
|84351
|113634
|Memory
|79123
|69031
|UX
|116666
|103890
|Total score
|417439
|408789
GeekBench 5
Single-Core Score
747
747
Multi-Core Score
Exynos 1330 +33%
2511
1885
|Image compression
|-
|116.6 Mpixels/s
|Face detection
|-
|13.5 images/s
|Speech recognition
|-
|33.1 words/s
|Machine learning
|-
|29.3 images/s
|Camera shooting
|-
|13.1 images/s
|HTML 5
|-
|1.97 Mnodes/s
|SQLite
|-
|556.4 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|13 FPS
|Score
|-
|2287
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1330 и Exynos 1280
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G68 MP2
|Mali-G68 MP4
|Архитектура
|Valhal 2
|Valhall 2
|Частота GPU
|-
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|-
|48
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2, UFS 3.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 108МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2023 года
|Март 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|S5E8535
|S5E8825
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1330
|Сайт Samsung Exynos 1280
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