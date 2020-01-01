Samsung Exynos 7884B - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 18 сентября 2019 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A73 на 1560 МГц и 6 ядер Cortex-A53 на 1350 МГц.