Главная > Процессоры для смартфонов > Exynos 7884B: характеристики и тесты

Samsung Exynos 7884B

Samsung Exynos 7884B

Samsung Exynos 7884B - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 18 сентября 2019 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A73 на 1560 МГц и 6 ядер Cortex-A53 на 1350 МГц.

Производительность CPU
24
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
58
Итоговая оценка
38

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 4 (одноядерный)
1215
Geekbench 4 (многоядерный)
3845
AnTuTu Benchmark 7
95999

Смартфоны

Кликните на название устройства, чтобы посмотреть детальную информацию
Смартфоны с Exynos 7884BAnTuTu v8
1. Samsung Galaxy A20e98860
2. Samsung Galaxy A2098738
3. Samsung Galaxy M10s98634
4. Samsung Galaxy A10e98190
5. Samsung Galaxy A1097873

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Эксинос 7884B c графикой Mali-G71 MP2

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8
Частота 1560 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2
Архитектура Bifrost
Частота GPU 770 МГц
Ядер 2
FLOPS 64 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит
Объем До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет
Тип накопителя eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года
Класс Бюджетный

Сравнения с конкурентами

Комментарии

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях