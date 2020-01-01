Samsung Exynos 7884B
Samsung Exynos 7884B - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 18 сентября 2019 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A73 на 1560 МГц и 6 ядер Cortex-A53 на 1350 МГц.
Производительность CPU
24
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
58
Итоговая оценка
38
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4 (одноядерный)
1215
Geekbench 4 (многоядерный)
3845
AnTuTu Benchmark 7
95999
Смартфоны
|Смартфоны с Exynos 7884B
|AnTuTu v8
|1. Samsung Galaxy A20e
|98860
|2. Samsung Galaxy A20
|98738
|3. Samsung Galaxy M10s
|98634
|4. Samsung Galaxy A10e
|98190
|5. Samsung Galaxy A10
|97873
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|Частота
|1560 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Частота GPU
|770 МГц
|Ядер
|2
|FLOPS
|64 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1333 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Бюджетный