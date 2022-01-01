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Tiger T616 против Helio G96

Tiger T616
VS
Helio G96
Tiger T616
Helio G96

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T616 (с графикой Mali-G57 MP1) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T616
vs
Helio G96

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T616
н/д
Helio G96
332526
CPU - 96288
GPU - 81608
Memory - 61602
UX - 93725
Total score - 332526
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T616
377
Helio G96 +42%
535
Multi-Core Score
Tiger T616
1388
Helio G96 +34%
1864

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Tiger T616
н/д
Helio G96
1084
Stability - 98%
Graphics test - 6 FPS
Score - 1084

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T616 и Helio G96

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP1 Mali G57 MC2
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 750 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 32
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.1 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1, UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Июнь 2021 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6781
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio G96

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