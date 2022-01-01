Tiger T616 против Helio G96
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T616 (с графикой Mali-G57 MP1) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
38
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
43
41
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G96
- Выше частота графического ускорителя (на 13%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|96288
|GPU
|-
|81608
|Memory
|-
|61602
|UX
|-
|93725
|Total score
|-
|332526
GeekBench 5
Single-Core Score
377
Helio G96 +42%
535
Multi-Core Score
1388
Helio G96 +34%
1864
3DMark
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|-
|6 FPS
|Score
|-
|1084
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T616 и Helio G96
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MP1
|Mali G57 MC2
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|750 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|16
|32
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 17.1 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6781
|Официальный сайт
|-
|Сайт MediaTek Helio G96
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