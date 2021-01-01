AMD Ryzen 5 Pro 5650U против Ryzen 5 5500U
Что лучше: AMD Ryzen 5 Pro 5650U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Ryzen 5 5500U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 5650U
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 40% ниже чем у Ryzen 5 5500U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
- На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1420 и 1112 баллов
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1177
Cinebench R23 (многоядерный)
7167
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 Pro 5650U +21%
3024
2502
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 Pro 5650U +23%
16670
13577
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 Pro 5650U +27%
1429
1129
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 Pro 5650U +10%
5979
5433
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.3 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|21x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1600 МГц
|Шейдерные блоки
|448
|448
|TMUs
|28
|28
|ROPs
|7
|7
|TGP
|10-45 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 Pro 5650U
|Сайт AMD Ryzen 5 5500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
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