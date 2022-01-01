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AMD Ryzen 7 5700G против Ryzen 5 7600X

AMD Ryzen 7 5700G
VS
AMD Ryzen 5 7600X
AMD Ryzen 7 5700G
AMD Ryzen 5 7600X

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц или Ryzen 5 7600X с 6-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7600X and 5700G
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • На 38% ниже чем у Ryzen 5 7600X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5700G
1503
Ryzen 5 7600X +29%
1941
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G
14023
Ryzen 5 7600X +2%
14331
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 7600X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 13 апреля 2021 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Raphael
Сокет AM4 AM5
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.8 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 47x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 10.7 млрд 6.57 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 105 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 AMD Radeon Graphics
Boost частота GPU 2000 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 512 -
TMUs 32 -
ROPs 8 -
TGP 15 Вт -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5700G Сайт AMD Ryzen 5 7600X
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 24 24

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Комментарии

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