AMD Ryzen 7 5700G против Ryzen 5 7600X
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц или Ryzen 5 7600X с 6-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
- На 38% ниже чем у Ryzen 5 7600X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- На 15% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1503
Ryzen 5 7600X +29%
1941
Cinebench R23 (многоядерный)
14023
Ryzen 5 7600X +2%
14331
Passmark CPU (одноядерный)
3261
Passmark CPU (многоядерный)
24520
Geekbench 5 (одноядерный)
1472
Geekbench 5 (многоядерный)
9407
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|13 апреля 2021
|29 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cezanne
|Raphael
|Сокет
|AM4
|AM5
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.8 ГГц
|4.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|5.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|47x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|10.7 млрд
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|AMD Radeon Graphics
|Boost частота GPU
|2000 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|-
|TMUs
|32
|-
|ROPs
|8
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5700G
|Сайт AMD Ryzen 5 7600X
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|24
|24
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