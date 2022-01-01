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AMD Ryzen 7 5825U против Ryzen 5 6600H

AMD Ryzen 7 5825U
VS
AMD Ryzen 5 6600H
AMD Ryzen 7 5825U
AMD Ryzen 5 6600H

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5825U на 2.0 ГГц или Ryzen 5 6600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600H and 5825U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
  • На 67% ниже чем у Ryzen 5 6600H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600H
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5825U
18219
Ryzen 5 6600H +5%
19134
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5825U
6549
Ryzen 5 6600H +22%
8011
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5825U и Ryzen 5 6600H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Barcelo Rembrandt
Сокет FP6 FP7
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) Radeon 660M

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.0 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) AMD Radeon 660M
Частота GPU - 1500 МГц
Boost частота GPU 2000 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 512 384
TMUs 32 24
ROPs 8 16
Вычислительные блоки - 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 5825U
н/д
Ryzen 5 6600H
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5825U Сайт AMD Ryzen 5 6600H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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