AMD Ryzen 7 7700X против Ryzen 5 7600
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 7700X на 4.5 ГГц или Ryzen 5 7600 с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7600 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
89
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
54
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
68
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
72
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600
- На 38% ниже чем у Ryzen 7 7700X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 7700X +8%
2011
1860
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7700X +49%
20058
13498
Passmark CPU (одноядерный)
4282
Passmark CPU (многоядерный)
36701
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 7700X +6%
2167
2049
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7700X +40%
14338
10221
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|29 сентября 2022
|1 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raphael
|Raphael
|Сокет
|AM5
|AM5
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|4.5 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|45x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|-
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|6.57 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon Graphics
|AMD Radeon Graphics
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|70 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 7700X
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|28
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