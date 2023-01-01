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Apple M1 Max против AMD Ryzen 9 7940HS

Apple M1 Max
VS
AMD Ryzen 9 7940HS
Apple M1 Max
AMD Ryzen 9 7940HS

Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Max на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 9 7940HS с 8-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7940HS and Max
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7940HS
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 4 против 5 нанометров
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2029 и 1785 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Max
1528
Ryzen 9 7940HS +19%
1817
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Max
12295
Ryzen 9 7940HS +42%
17495
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Max
3841
Ryzen 9 7940HS
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Max
22002
Ryzen 9 7940HS
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Max
1777
Ryzen 9 7940HS +14%
2026
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Max +1%
12570
Ryzen 9 7940HS
12425
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Max и AMD Ryzen 9 7940HS

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 7 мая 2022 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M1 Zen 4 (Phoenix)
Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Radeon 780M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 16
Частота 3.2 ГГц 4.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 5.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 2 -
Потоков 2 -
Частота 2.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 8
Количество потоков 10 16
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 40x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 57 млрд 25 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 4 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 35-54 Вт
Сокет Apple M-Socket FP8
Критическая температура - 100°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Radeon 780M
Частота GPU 450 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 3000 МГц
Шейдерные блоки 4096 768
TMUs 256 48
ROPs 128 32
Вычислительные блоки - 12
TGP 60 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
M1 Max
10.4 терафлопс
Ryzen 9 7940HS
8.12 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - LPDDR5-6400 - DDR5-5600
- LPDDR5x-7500
Макс. размер 64 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 8 2
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 7940HS
Версия PCI Express - 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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