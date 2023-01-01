Главная > Сравнения CPU > M1 Pro vs Ryzen 5 7530U

Apple M1 Pro против AMD Ryzen 5 7530U

Apple M1 Pro
VS
AMD Ryzen 5 7530U
Apple M1 Pro
AMD Ryzen 5 7530U

Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Pro на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 5 7530U с 6-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7530U and Pro
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1771 и 1478 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7530U
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Pro +5%
1514
Ryzen 5 7530U
1442
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Pro +29%
12039
Ryzen 5 7530U
9307
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Pro
3815
Ryzen 5 7530U
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Pro
21842
Ryzen 5 7530U
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro +20%
1759
Ryzen 5 7530U
1464
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro +90%
12416
Ryzen 5 7530U
6532
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Pro и AMD Ryzen 5 7530U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M1 Zen 3 (Cezanne)
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 8 12
Частота 3.2 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 2 -
Потоков 2 -
Частота 2.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 6
Количество потоков 10 12
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 20x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 33.7 млрд 10.7 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 15 Вт
Сокет Apple M-Socket FP6
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 450 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 2048 128
TMUs 128 8
ROPs 64 4
Вычислительные блоки - 2
TGP 30 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Pro
5.2 терафлопс
Ryzen 5 7530U
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - LPDDR5-6400 - DDR4-3200
- LPDDR4x-4267
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 7530U
Версия PCI Express - 3.0
Макс. PCI Express линий - 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5500U или AMD Ryzen 5 7530U
2. AMD Ryzen 5 5625U или AMD Ryzen 5 7530U
3. Intel Core i5 1335U или AMD Ryzen 5 7530U
4. Intel Core i7 1355U или AMD Ryzen 5 7530U
5. Intel Core i9 12900K или Apple M1 Pro
6. Intel Core i7 13700K или Apple M1 Pro
7. Apple M2 Pro или Apple M1 Pro
8. Intel Core i7 1165G7 или Apple M1 Pro
9. Intel Core i7 12700H или Apple M1 Pro
10. AMD Ryzen 9 5900X или Apple M1 Pro
Сравнить другие CPU (580+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 7530U или Apple M1 Pro?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры