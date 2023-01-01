Apple M1 Pro против AMD Ryzen 7 7735HS
Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Pro на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 7 7735HS с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
76
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
48
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
90
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
94
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
69
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1 Pro
- На 128 ГБ/c (167%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1771 и 1574 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7735HS
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1514
Ryzen 7 7735HS +3%
1555
Cinebench R23 (многоядерный)
12039
Ryzen 7 7735HS +16%
13917
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Pro +8%
3815
3518
Passmark CPU (многоядерный)
21842
Ryzen 7 7735HS +17%
25555
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro +13%
1759
1563
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro +27%
12416
9812
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|18 октября 2021
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M1
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Интегрированная графика
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Radeon 680M
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|16
|Частота
|3.2 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.75 ГГц
|Ядер
|2
|-
|Потоков
|2
|-
|Частота
|2.1 ГГц
|-
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|10
|16
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|32x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|24МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|33.7 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|35-54 Вт
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP7
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Radeon 680M
|Частота GPU
|450 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1296 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|2048
|768
|TMUs
|128
|48
|ROPs
|64
|32
|Вычислительные блоки
|-
|12
|TGP
|30 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|- LPDDR5-6400
| - DDR5-4800
- LPDDR5-6400
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|204.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 7735HS
|Версия PCI Express
|-
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
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