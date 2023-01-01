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Apple M1 Pro против AMD Ryzen 7 7735HS

Apple M1 Pro
VS
AMD Ryzen 7 7735HS
Apple M1 Pro
AMD Ryzen 7 7735HS

Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Pro на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 7 7735HS с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7735HS and Pro
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • На 128 ГБ/c (167%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1771 и 1574 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7735HS
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Pro
1514
Ryzen 7 7735HS +3%
1555
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Pro
12039
Ryzen 7 7735HS +16%
13917
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Pro +8%
3815
Ryzen 7 7735HS
3518
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Pro
21842
Ryzen 7 7735HS +17%
25555
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro +13%
1759
Ryzen 7 7735HS
1563
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro +27%
12416
Ryzen 7 7735HS
9812
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Pro и AMD Ryzen 7 7735HS

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M1 Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 16
Частота 3.2 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.75 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 2 -
Потоков 2 -
Частота 2.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 8
Количество потоков 10 16
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 32x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 33.7 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 35-54 Вт
Сокет Apple M-Socket FP7
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon 680M
Частота GPU 450 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 2048 768
TMUs 128 48
ROPs 64 32
Вычислительные блоки - 12
TGP 30 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Pro
5.2 терафлопс
Ryzen 7 7735HS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - LPDDR5-6400 - DDR5-4800
- LPDDR5-6400
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 7735HS
Версия PCI Express - 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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3. Ryzen 7 6800H или Ryzen 7 7735HS
4. Ryzen 7 7840HS или Ryzen 7 7735HS
5. Core i7 12700H или M1 Pro
6. Apple M1 или M1 Pro
7. Apple M2 или M1 Pro
8. M2 Pro или M1 Pro
9. Ryzen 9 5900X или M1 Pro
10. Core i7 1165G7 или M1 Pro
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Комментарии

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