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Apple M1 Pro против M1 Max

Apple M1 Pro
VS
Apple M1 Max
Apple M1 Pro
Apple M1 Max

Что лучше: Apple M1 Pro на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.2) или M1 Max на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
M1 Pro
97
M1 Max
99
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
M1 Pro
74
M1 Max
74
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
M1 Pro
96
M1 Max
96
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
M1 Pro
90
M1 Max
90

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and Pro
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Поддерживает до 64 ГБ LPDDR5-6400
  • На 204.8 ГБ/c (100%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core): 10.4 vs 5.2 терафлопс

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Pro
1540
M1 Max +1%
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Pro
12346
M1 Max +2%
12634
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro
1769
M1 Max +2%
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro
12785
M1 Max
12822

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Pro и M1 Max

Общая информация

Производитель Apple Apple
Дата выхода 18 октября 2021 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 ARMv8
Сокет Apple M-Socket Apple M-Socket
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 10 10
Частота 2.0 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 3.2 ГГц
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 33.7 млрд 57 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 30 Вт

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 450 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 2048 4096
TMUs 128 256
ROPs 64 128
TGP 30 Вт 60 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
M1 Pro
5.2 терафлопс
M1 Max +100%
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 LPDDR5-6400
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 4 8
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

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Конкуренты

1. Intel Core i7 1165G7 или Apple M1 Pro
2. AMD Ryzen 7 5800H или Apple M1 Pro
3. Intel Core i9 9880H или Apple M1 Pro
4. Intel Core i9 11900H или Apple M1 Pro
5. Intel Core i7 1165G7 или Apple M1 Max
6. AMD Ryzen 9 5900HX или Apple M1 Max
7. Intel Core i9 11980HK или Apple M1 Max
8. Intel Core i9 9980HK или Apple M1 Max
9. Intel Core i9 11900K или Apple M1 Max

Комментарии

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