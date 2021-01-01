Apple M1 Pro против M1 Max
Что лучше: Apple M1 Pro на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.2) или M1 Max на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1 Max
- Поддерживает до 64 ГБ LPDDR5-6400
- На 204.8 ГБ/c (100%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Лучшая интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core): 10.4 vs 5.2 терафлопс
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|Apple
|Дата выхода
|18 октября 2021
|18 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|ARMv8
|Сокет
|Apple M-Socket
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Apple M1 Max GPU (32-core)
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|10
|10
|Частота
|2.0 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|3.2 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|24МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|33.7 млрд
|57 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|30 Вт
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|Частота GPU
|450 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1296 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|2048
|4096
|TMUs
|128
|256
|ROPs
|64
|128
|TGP
|30 Вт
|60 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|8
|Макс. пропускная способность
|204.8 ГБ/c
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
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