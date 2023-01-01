Apple M1 Ultra против AMD Ryzen 9 7900
Что лучше: 20-ядерный Apple M1 Ultra на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 9 7900 с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
77
95
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
95
96
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
91
82
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
88
89
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1 Ultra
- Имеет на 8 физических ядер больше
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2169 и 1772 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1518
Ryzen 9 7900 +30%
1976
Cinebench R23 (многоядерный)
24041
Ryzen 9 7900 +2%
24466
Passmark CPU (одноядерный)
3868
Passmark CPU (многоядерный)
41048
Geekbench 5 (одноядерный)
1784
Ryzen 9 7900 +22%
2173
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Ultra +31%
23730
18148
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|8 марта 2022
|10 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M1
|Zen 4 (Raphael)
|Номер модели
|APL1106/APL1W06
|-
|Интегрированная графика
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|16
|12
|Потоков
|16
|24
|Частота
|3.2 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|5.4 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|2.1 ГГц
|-
|Количество ядер
|20
|12
|Количество потоков
|20
|24
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|37x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|48МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|114 млрд
|13.1 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|Apple M-Socket
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|60 Вт
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|142 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|450 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1296 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|8192
|128
|TMUs
|512
|8
|ROPs
|256
|4
|Вычислительные блоки
|-
|2
|TGP
|120 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|16
|2
|Макс. пропускная способность
|800 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 9 7900
|Версия PCI Express
|-
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|28
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