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Apple M1 Ultra против AMD Ryzen 9 7900

Apple M1 Ultra
VS
AMD Ryzen 9 7900
Apple M1 Ultra
AMD Ryzen 9 7900

Что лучше: 20-ядерный Apple M1 Ultra на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 9 7900 с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7900 and Ultra
Причины выбрать Apple M1 Ultra
  • Имеет на 8 физических ядер больше
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2169 и 1772 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Ultra
1518
Ryzen 9 7900 +30%
1976
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Ultra
24041
Ryzen 9 7900 +2%
24466
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Ultra
3868
Ryzen 9 7900
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Ultra
41048
Ryzen 9 7900
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Ultra
1784
Ryzen 9 7900 +22%
2173
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Ultra +31%
23730
Ryzen 9 7900
18148
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Ultra и AMD Ryzen 9 7900

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 8 марта 2022 10 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M1 Zen 4 (Raphael)
Номер модели APL1106/APL1W06 -
Интегрированная графика Apple M1 Ultra GPU (64-core) Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 16 12
Потоков 16 24
Частота 3.2 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 5.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 20 12
Количество потоков 20 24
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 37x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 48МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов 114 млрд 13.1 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Сокет Apple M-Socket AM5
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) - 142 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Ultra GPU (64-core) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 450 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 8192 128
TMUs 512 8
ROPs 256 4
Вычислительные блоки - 2
TGP 120 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Ultra
20.8 терафлопс
Ryzen 9 7900
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 16 2
Макс. пропускная способность 800 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 7900
Версия PCI Express - 5.0
Макс. PCI Express линий - 28

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Конкуренты

1. M1 Ultra или M1 Max
2. M1 Ultra или Core i9 12900K
3. M1 Ultra или Core i7 13700K
4. M1 Ultra или Core i9 12900H
5. Ryzen 9 7900 или Ryzen 9 5950X
6. Ryzen 9 7900 или Ryzen 7 7700X
7. Ryzen 9 7900 или Ryzen 9 5900
8. Ryzen 9 7900 или Core i9 13900
9. Ryzen 9 7900 или Ryzen 7 7700
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Комментарии

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