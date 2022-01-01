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Apple M1 против AMD Ryzen 7 Pro 6850U

Apple M1
VS
AMD Ryzen 7 Pro 6850U
Apple M1
AMD Ryzen 7 Pro 6850U

Что лучше: Apple M1 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2) или AMD Ryzen 7 Pro 6850U на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6850U and M1
Причины выбрать Apple M1
  • На 50% ниже чем у Ryzen 7 Pro 6850U пиковое энергопотребление – 14 vs 28 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 1530 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 6850U
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 47% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M1
1512
Ryzen 7 Pro 6850U +7%
1615
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M1
7690
Ryzen 7 Pro 6850U +85%
14219
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +10%
3729
Ryzen 7 Pro 6850U
3403
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1
14677
Ryzen 7 Pro 6850U +62%
23737
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +13%
1733
Ryzen 7 Pro 6850U
1528
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1 +9%
8161
Ryzen 7 Pro 6850U
7507
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 7 Pro 6850U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 20 апреля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Icestorm and Firestorm Rembrandt
Сокет Apple M-Socket FP7
Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.1 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 27x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 16 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 15-28 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 GPU AMD Radeon 680M
Частота GPU 450 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 1024 768
TMUs 64 48
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 128 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M1
2.6 терафлопс
Ryzen 7 Pro 6850U
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 Pro 6850U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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