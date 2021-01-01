Apple M1 против AMD Ryzen 9 5900HS
Что лучше: Apple M1 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2) или AMD Ryzen 9 5900HS на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
51
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
82
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1
- На 60% ниже чем у Ryzen 9 5900HS пиковое энергопотребление – 14 vs 35 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1429 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HS
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 44% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
412
Cinebench R20 (многоядерный)
2137
Passmark CPU (одноядерный)
3768
Passmark CPU (многоядерный)
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +23%
1761
1436
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1 +8%
7634
7070
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|20 ноября 2020
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Icestorm and Firestorm
|Zen 3
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP6
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|2.1 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|0x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|320КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|16 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|14 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|-
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4X-4266
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.25 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 9 5900HS
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
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