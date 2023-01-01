Apple M1 против AMD Ryzen 9 7940HS
Что лучше: Apple M1 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 9 7940HS на 4.0 ГГц (c Turbo Core до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7940HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
76
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
35
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
88
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
64
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7940HS
- Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
- Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 4 против 5 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1528
Ryzen 9 7940HS +12%
1707
Cinebench R23 (многоядерный)
7812
Ryzen 9 7940HS +134%
18267
Passmark CPU (одноядерный)
3735
Passmark CPU (многоядерный)
14396
Geekbench 5 (одноядерный)
1765
Ryzen 9 7940HS +7%
1891
Geekbench 5 (многоядерный)
7796
Ryzen 9 7940HS +102%
15716
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|20 ноября 2020
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M1
|Zen 4 (Phoenix)
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Radeon 780M
Процессор
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|4
|16
|Частота
|3.2 ГГц
|4.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|5.2 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|2.1 ГГц
|-
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|40x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|16 млрд
|25 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|4 нанометров
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP8
|Энергопотребление (TDP)
|14 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Radeon 780M
|Частота GPU
|450 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1278 МГц
|3000 МГц
|Шейдерные блоки
|1024
|768
|TMUs
|64
|48
|ROPs
|32
|32
|Вычислительные блоки
|128
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4X-4266
|DDR5-5600, LPDDR5x-7500
|Макс. размер
|16 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.25 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 9 7940HS
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
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