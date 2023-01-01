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Apple M1 против AMD Ryzen 9 7940HS

Apple M1
VS
AMD Ryzen 9 7940HS
Apple M1
AMD Ryzen 9 7940HS

Что лучше: Apple M1 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 9 7940HS на 4.0 ГГц (c Turbo Core до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7940HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7940HS and M1
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7940HS
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 4 против 5 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M1
1528
Ryzen 9 7940HS +12%
1707
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M1
7812
Ryzen 9 7940HS +134%
18267
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1
14396
Ryzen 9 7940HS
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1
1765
Ryzen 9 7940HS +7%
1891
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1
7796
Ryzen 9 7940HS +102%
15716
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 9 7940HS

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M1 Zen 4 (Phoenix)
Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon 780M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 4 16
Частота 3.2 ГГц 4.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 5.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 40x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 16 млрд 25 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 4 нанометров
Сокет Apple M-Socket FP8
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 35-54 Вт
Критическая температура - 100°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon 780M
Частота GPU 450 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 3000 МГц
Шейдерные блоки 1024 768
TMUs 64 48
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 128 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Apple M1
2.6 терафлопс
Ryzen 9 7940HS
8.12 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266 DDR5-5600, LPDDR5x-7500
Макс. размер 16 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 7940HS
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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