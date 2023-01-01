Главная > Сравнения CPU > M2 Pro vs Ryzen 5 5600G

Apple M2 Pro против AMD Ryzen 5 5600G

Apple M2 Pro
VS
AMD Ryzen 5 5600G
Apple M2 Pro
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Apple M2 Pro на 3.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and Pro
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1493 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Pro +12%
1676
Ryzen 5 5600G
1503
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Pro +34%
15056
Ryzen 5 5600G
11217
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Pro +30%
4161
Ryzen 5 5600G
3205
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Pro +33%
26491
Ryzen 5 5600G
19939
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Pro +34%
2013
Ryzen 5 5600G
1503
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Pro +97%
15059
Ryzen 5 5600G
7633
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Pro и AMD Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 17 января 2023 13 апреля 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M2 Zen 3 (Cezanne)
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Radeon RX Vega 7

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 8 12
Частота 3.5 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 6
Количество потоков 12 12
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 39x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов 40 млрд 10.7 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Сокет Apple M-Socket AM4
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 45-65 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Radeon RX Vega 7
Частота GPU 450 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 2432 448
TMUs 152 28
ROPs 76 7
TGP 35 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 7680x4320 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M2 Pro
6.8 терафлопс
Ryzen 5 5600G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 24

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Apple M2 Pro против M1 Max
2. Apple M2 Pro против Intel Core i7 13700K
3. Apple M2 Pro против M1 Pro
4. Apple M2 Pro против M1 Ultra
5. Apple M2 Pro против Apple M2
6. AMD Ryzen 5 5600G против Ryzen 5 5600
7. AMD Ryzen 5 5600G против Intel Core i3 12100
8. AMD Ryzen 5 5600G против Ryzen 5 5600X
9. AMD Ryzen 5 5600G против Ryzen 7 5700G
10. AMD Ryzen 5 5600G против Ryzen 5 4600G
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600G или Apple M2 Pro?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры