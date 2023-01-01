Что лучше: 12-ядерный Apple M2 Pro на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 9 7940HS с 8-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.