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Apple M2 Pro против AMD Ryzen 9 7950X

Apple M2 Pro
VS
AMD Ryzen 9 7950X
Apple M2 Pro
AMD Ryzen 9 7950X

Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Apple M2 Pro на 3.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 7950X с 16-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7950X and Pro
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • На 131.7 ГБ/c (180%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2219 и 1983 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Pro
1661
Ryzen 9 7950X +23%
2046
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Pro
14898
Ryzen 9 7950X +156%
38086
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Pro
н/д
Ryzen 9 7950X
4302
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Pro
н/д
Ryzen 9 7950X
63467
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Pro
1975
Ryzen 9 7950X +11%
2201
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Pro
14531
Ryzen 9 7950X +62%
23534
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Pro и AMD Ryzen 9 7950X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 1 июня 2023 29 августа 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M2 Zen 4 (Raphael)
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 16
Потоков 8 32
Частота 3.5 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 5.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 16
Количество потоков 12 32
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 45x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов 40 млрд 6.57 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Сокет Apple M-Socket AM5
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 170 Вт
Макс. TDP (Boost) - 230 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 450 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1344 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 2432 128
TMUs 152 8
ROPs 76 4
Вычислительные блоки - 2
TGP 35 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 7680x4320 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M2 Pro
6.8 терафлопс
Ryzen 9 7950X
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-5200
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c 73.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 7950X
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий - 28

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6. Apple M2 или AMD Ryzen 9 7950X
7. Intel Core i9 13900K или AMD Ryzen 9 7950X
8. Apple M1 Ultra или AMD Ryzen 9 7950X
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Комментарии

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