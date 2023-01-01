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Apple M2 Ultra против M1 Max

Apple M2 Ultra
VS
Apple M1 Max
Apple M2 Ultra
Apple M1 Max

Что лучше: 24-ядерный десктопный Apple M2 Ultra на 3.5 ГГц или ноутбучный M1 Max с 10-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Ultra были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and Ultra
Причины выбрать Apple M2 Ultra
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Поддерживает до 192 ГБ LPDDR5-6400
  • Имеет на 14 физических ядер больше
  • На 390.4 ГБ/c (95%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1972 и 1785 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Ultra +9%
1681
M1 Max
1541
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Ultra +121%
27180
M1 Max
12290
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Ultra
н/д
M1 Max
3820
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Ultra
н/д
M1 Max
22023
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Ultra +11%
1963
M1 Max
1775
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Ultra +121%
27743
M1 Max
12561
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Ultra и M1 Max

Общая информация

Производитель Apple Apple
Дата выхода 5 мая 2023 7 мая 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 ARMv8
Кодовое имя Apple M2 Apple M1
Интегрированная графика Apple M2 Max GPU (76-core) Apple M1 Max GPU (32-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 16 8
Потоков 16 8
Частота 3.5 ГГц 3.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 2
Потоков 8 2
Частота 2.4 ГГц 2.1 ГГц
Общее
Количество ядер 24 10
Количество потоков 24 10
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 64МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 134 млрд 57 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 30 Вт
Сокет Apple M-Socket Apple M-Socket

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Max GPU (76-core) Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
Шейдерные блоки - 4096
TMUs - 256
ROPs - 128
TGP - 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
M2 Ultra
н/д
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - LPDDR5-6400 - LPDDR5-6400
Макс. размер 192 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 16 8
Макс. пропускная способность 800 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

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10. Apple M2 Pro или Apple M2 Ultra
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Комментарии

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