Главная > Сравнения CPU > M2 Ultra vs M1 Pro

Apple M2 Ultra против M1 Pro

Apple M2 Ultra
VS
Apple M1 Pro
Apple M2 Ultra
Apple M1 Pro

Что лучше: 24-ядерный десктопный Apple M2 Ultra на 3.5 ГГц или ноутбучный M1 Pro с 10-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Ultra были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and Ultra
Причины выбрать Apple M2 Ultra
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 192 ГБ LPDDR5-6400
  • На 595.2 ГБ/c (291%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 14 физических ядер больше
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1972 и 1771 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Ultra +10%
1681
M1 Pro
1528
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Ultra +125%
27180
M1 Pro
12087
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Ultra
н/д
M1 Pro
3818
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Ultra
н/д
M1 Pro
21851
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Ultra +11%
1963
M1 Pro
1769
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Ultra +124%
27743
M1 Pro
12396
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Ultra и M1 Pro

Общая информация

Производитель Apple Apple
Дата выхода 5 мая 2023 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 ARMv8
Кодовое имя Apple M2 Apple M1
Интегрированная графика Apple M2 Max GPU (76-core) Apple M1 Pro GPU (16-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 16 8
Потоков 16 8
Частота 3.5 ГГц 3.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 2
Потоков 8 2
Частота 2.4 ГГц 2.1 ГГц
Общее
Количество ядер 24 10
Количество потоков 24 10
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 64МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 134 млрд 33.7 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 30 Вт
Сокет Apple M-Socket Apple M-Socket

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Max GPU (76-core) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
Шейдерные блоки - 2048
TMUs - 128
ROPs - 64
TGP - 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
M2 Ultra
н/д
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - LPDDR5-6400 - LPDDR5-6400
Макс. размер 192 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 16 4
Макс. пропускная способность 800 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Apple M2 Ultra или Intel Core i9 13900K
2. Apple M2 Ultra или Intel Core i9 13900HX
3. Apple M2 Ultra или Apple M1 Ultra
4. Apple M2 Ultra или AMD Ryzen 9 7945HX
5. Apple M1 Pro или Intel Core i7 12700H
6. Apple M1 Pro или Intel Core i5 1155G7
7. Apple M1 Pro или Apple M2 Pro
8. Apple M1 Pro или Apple M2
9. Apple M1 Pro или Intel Core i9 12900K
10. Apple M1 Pro или Apple M1
Сравнить другие CPU (540+)

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 Pro или M2 Ultra?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры