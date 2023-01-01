Что лучше: 24-ядерный десктопный Apple M2 Ultra на 3.5 ГГц или ноутбучный M1 Pro с 10-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.