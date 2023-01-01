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Apple M2 Ultra против Apple M2

Apple M2 Ultra
VS
Apple M2
Apple M2 Ultra
Apple M2

Что лучше: 24-ядерный десктопный Apple M2 Ultra на 3.5 ГГц или ноутбучный Apple M2 с 8-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Ultra были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and Ultra
Причины выбрать Apple M2 Ultra
  • Поддерживает до 192 ГБ LPDDR5-6400
  • На 697.6 ГБ/c (681%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 16 физических ядер больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Ultra +7%
1681
Apple M2
1578
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Ultra +216%
27180
Apple M2
8596
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Ultra
н/д
Apple M2
4002
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Ultra
н/д
Apple M2
15379
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Ultra +3%
1963
Apple M2
1910
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Ultra +212%
27743
Apple M2
8882
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Ultra и Apple M2

Общая информация

Производитель Apple Apple
Дата выхода 5 мая 2023 6 июня 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 ARMv8
Кодовое имя Apple M2 Apple M2
Интегрированная графика Apple M2 Max GPU (76-core) Apple M2 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 16 4
Потоков 16 4
Частота 3.5 ГГц 3.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 2.4 ГГц 2.4 ГГц
Общее
Количество ядер 24 8
Количество потоков 24 8
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 64МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 134 млрд 20 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 15 Вт
Сокет Apple M-Socket Apple M-Socket

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Max GPU (76-core) Apple M2 GPU
Частота GPU - 500 МГц
Boost частота GPU - 1398 МГц
Шейдерные блоки - 1024
TMUs - 64
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 128
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
M2 Ultra
н/д
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - LPDDR5-6400 - LPDDR5-6400
Макс. размер 192 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 16 2
Макс. пропускная способность 800 ГБ/c 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Версия PCI Express - 4.0

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6. Intel Core i7 13700K или Apple M2
7. Intel Core i9 13900K или Apple M2 Ultra
8. Apple M2 Max или M2 Ultra
9. Apple M1 Ultra или M2 Ultra
10. Intel Core i7 13700K или Apple M2 Ultra
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Комментарии

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