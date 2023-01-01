Apple M2 Ultra против Apple M2
Что лучше: 24-ядерный десктопный Apple M2 Ultra на 3.5 ГГц или ноутбучный Apple M2 с 8-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 Ultra были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2 Ultra
- Поддерживает до 192 ГБ LPDDR5-6400
- На 697.6 ГБ/c (681%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 16 физических ядер больше
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|Apple
|Дата выхода
|5 мая 2023
|6 июня 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|ARMv8
|Кодовое имя
|Apple M2
|Apple M2
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (76-core)
|Apple M2 GPU
Процессор
|Ядер
|16
|4
|Потоков
|16
|4
|Частота
|3.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|8
|4
|Частота
|2.4 ГГц
|2.4 ГГц
|Количество ядер
|24
|8
|Количество потоков
|24
|8
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|64МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|134 млрд
|20 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|60 Вт
|15 Вт
|Сокет
|Apple M-Socket
|Apple M-Socket
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (76-core)
|Apple M2 GPU
|Частота GPU
|-
|500 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|1024
|TMUs
|-
|64
|ROPs
|-
|32
|Вычислительные блоки
|-
|128
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|- LPDDR5-6400
|- LPDDR5-6400
|Макс. размер
|192 ГБ
|24 ГБ
|Количество каналов
|16
|2
|Макс. пропускная способность
|800 ГБ/c
|102.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Версия PCI Express
|-
|4.0
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