Apple M2 против AMD Ryzen 7 5700U
Что лучше: Apple M2 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или AMD Ryzen 7 5700U на 1.8 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
91
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
57
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
100
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
80
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2
- На 40% ниже чем у Ryzen 7 5700U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
- На 26% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.4 ГГц)
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +37%
1720
1259
Cinebench R23 (многоядерный)
8674
Ryzen 7 5700U +4%
9008
Passmark CPU (одноядерный)
2623
Passmark CPU (многоядерный)
16160
Geekbench 5 (одноядерный)
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2 +72%
10577
6146
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|6 июня 2022
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Lucienne
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP6
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|2.0 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|18x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|16МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|20 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|-
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|500 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1456 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|1024
|512
|TMUs
|64
|32
|ROPs
|32
|8
|Вычислительные блоки
|128
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|24 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|102.4 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 5700U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|12
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