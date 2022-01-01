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Apple M2 против M1 Max

Apple M2
VS
Apple M1 Max
Apple M2
Apple M1 Max

Что лучше: 8-ядерный Apple M2 на 2.0 ГГц или M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Apple M2
100
M1 Max
96
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and M2
Причины выбрать Apple M2
  • На 50% ниже чем у M1 Max пиковое энергопотребление – 15 vs 30 Ватт
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (3.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Max
  • На 307.2 ГБ/c (300%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддерживает до 64 ГБ LPDDR5-6400
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +12%
1720
M1 Max
1532
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2
8674
M1 Max +43%
12381
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M2
н/д
M1 Max
3838
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M2
н/д
M1 Max
22291
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2
н/д
M1 Max
1783
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2
10577
M1 Max +18%
12511
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 и M1 Max

Общая информация

Производитель Apple Apple
Дата выхода 6 июня 2022 7 мая 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 ARMv8
Сокет Apple M-Socket Apple M-Socket
Интегрированная графика Apple M2 GPU Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 8 10
Частота 2.0 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 3.2 ГГц
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 20 млрд 57 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 30 Вт

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 500 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 1024 4096
TMUs 64 256
ROPs 32 128
Вычислительные блоки 128 -
TGP 15 Вт 60 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Apple M2
3 терафлопс
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 LPDDR5-6400
Макс. размер 24 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Версия PCI Express 4.0 -

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Конкуренты

1. Apple M2 или M1 Pro
2. Apple M2 или AMD Ryzen 9 6900HS
3. Apple M2 или Intel Core i9 12950HX
4. Apple M1 Max или AMD Ryzen 9 5950X
5. Apple M1 Max или M1 Pro
6. Apple M1 Max или Intel Core i9 12900H
7. Apple M1 Max или AMD Ryzen 9 5900HX
8. Apple M1 Max или Intel Core i7 12700K

Комментарии

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