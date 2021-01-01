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Intel Core i3 1115G4 против AMD Ryzen 5 4500U

Intel Core i3 1115G4
VS
AMD Ryzen 5 4500U
Intel Core i3 1115G4
AMD Ryzen 5 4500U

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц или AMD Ryzen 5 4500U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4500U and 1115G4
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1208 и 1058 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 46% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1115G4 +11%
2720
Ryzen 5 4500U
2442
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1115G4
6351
Ryzen 5 4500U +78%
11274
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1115G4 +14%
1194
Ryzen 5 4500U
1046
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1115G4
2691
Ryzen 5 4500U +34%
3607

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1115G4 и AMD Ryzen 5 4500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Zen 2
Номер модели i3-1115G4 -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 2 6
Количество потоков 4 6
Частота 1.7-3.0 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1115G4 Сайт AMD Ryzen 5 4500U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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