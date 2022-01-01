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Intel Core i3 1215U против AMD Ryzen 5 5625U

Intel Core i3 1215U
VS
AMD Ryzen 5 5625U
Intel Core i3 1215U
AMD Ryzen 5 5625U

Что лучше: ноутбучный Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 5625U на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i3 1215U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5625U and 1215U
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • На 40% ниже чем у Ryzen 5 5625U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5625U
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1215U
3846
Ryzen 5 5625U +49%
5712
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1215U и AMD Ryzen 5 5625U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Barcelo
Номер модели i3-1215U -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.2 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12x 23x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) AMD Radeon Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 512 448
TMUs 32 28
ROPs 16 7
Вычислительные блоки 64 -
TGP 45 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1215U
1.43 терафлопс
Ryzen 5 5625U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1215U Сайт AMD Ryzen 5 5625U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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7. AMD Ryzen 5 5625U или Intel Core i7 1195G7
8. AMD Ryzen 5 5625U или AMD Ryzen 3 5425U

Комментарии

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