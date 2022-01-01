Главная > Сравнения CPU > Core i3 1215U vs Ryzen 7 5825U

Intel Core i3 1215U против AMD Ryzen 7 5825U

Intel Core i3 1215U
VS
AMD Ryzen 7 5825U
Intel Core i3 1215U
AMD Ryzen 7 5825U

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц или AMD Ryzen 7 5825U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5825U and 1215U
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1215U
5479
Ryzen 7 5825U +80%
9837
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1215U +16%
3511
Ryzen 7 5825U
3035
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1215U
11445
Ryzen 7 5825U +61%
18436
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1215U
4616
Ryzen 7 5825U +52%
7027
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1215U и AMD Ryzen 7 5825U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Barcelo
Номер модели i3-1215U -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 8 16
Частота 1.2 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12x 20x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 512 512
TMUs 32 32
ROPs 16 8
Вычислительные блоки 64 -
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1215U
1.43 терафлопс
Ryzen 7 5825U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1215U Сайт AMD Ryzen 7 5825U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5500U или Intel Core i3 1215U
2. AMD Ryzen 3 5300U или Intel Core i3 1215U
3. Intel Core i5 1235U или Intel Core i3 1215U
4. Intel Core i5 1245U или Intel Core i3 1215U
5. AMD Ryzen 3 5425U или Intel Core i3 1215U
6. Intel Core i5 1135G7 или AMD Ryzen 7 5825U
7. AMD Ryzen 7 5700U или AMD Ryzen 7 5825U
8. AMD Ryzen 7 5800U или AMD Ryzen 7 5825U
9. Intel Core i7 1260P или AMD Ryzen 7 5825U
10. Intel Core i7 1255U или AMD Ryzen 7 5825U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5825U или Intel Core i3 1215U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры