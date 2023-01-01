Intel Core i3 1215U против Apple M1 Pro
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц или Apple M1 Pro с 10-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
76
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
55
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
92
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
73
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
Причины выбрать Apple M1 Pro
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1771 и 1572 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 1215U +4%
1572
1515
Cinebench R23 (многоядерный)
5786
M1 Pro +109%
12066
Passmark CPU (одноядерный)
3413
M1 Pro +11%
3799
Passmark CPU (многоядерный)
11366
M1 Pro +93%
21943
Geekbench 5 (одноядерный)
1567
M1 Pro +12%
1760
Geekbench 5 (многоядерный)
5976
M1 Pro +109%
12501
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|18 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Apple M1
|Номер модели
|i3-1215U
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (64EU)
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
Процессор
|Ядер
|2
|8
|Потоков
|4
|8
|Частота
|1.2 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|-
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|4
|2
|Частота
|0.9 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.3 ГГц
|-
|Количество ядер
|6
|10
|Количество потоков
|8
|10
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|12x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|10МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|33.7 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|30 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|55 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|2048
|TMUs
|32
|128
|ROPs
|16
|64
|Вычислительные блоки
|64
|-
|TGP
|45 Вт
|30 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1215U
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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