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Intel Core i3 1215U против Apple M1 Pro

Intel Core i3 1215U
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i3 1215U
Apple M1 Pro

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц или Apple M1 Pro с 10-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 1215U
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1771 и 1572 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 1215U +4%
1572
M1 Pro
1515
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1215U
5786
M1 Pro +109%
12066
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1215U
3413
M1 Pro +11%
3799
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1215U
11366
M1 Pro +93%
21943
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1215U
1567
M1 Pro +12%
1760
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1215U
5976
M1 Pro +109%
12501
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1215U и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 23 февраля 2022 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake Apple M1
Номер модели i3-1215U -
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 8
Потоков 4 8
Частота 1.2 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 2
Потоков 4 2
Частота 0.9 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 6 10
Количество потоков 8 10
Частота шины 100 МГц -
Множитель 12x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 512 2048
TMUs 32 128
ROPs 16 64
Вычислительные блоки 64 -
TGP 45 Вт 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 1215U
1.43 терафлопс
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1215U -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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