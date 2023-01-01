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Intel Core i3 1315U против AMD Ryzen 7 5700U

Intel Core i3 1315U
VS
AMD Ryzen 7 5700U
Intel Core i3 1315U
AMD Ryzen 7 5700U

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i3 1315U на 1.2 ГГц или AMD Ryzen 7 5700U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i3 1315U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700U and 1315U
Причины выбрать Intel Core i3 1315U
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1630 и 1178 баллов
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 1315U +32%
1678
Ryzen 7 5700U
1271
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1315U
6215
Ryzen 7 5700U +46%
9099
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1315U +38%
1637
Ryzen 7 5700U
1188
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1315U и AMD Ryzen 7 5700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 2 (Lucienne)
Номер модели i3-1315U -
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) Radeon RX Vega 8

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 8
Потоков 4 16
Частота 1.2 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.3 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 0.9 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 6 8
Количество потоков 8 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12x 18x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1744 FP6
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10-25 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1250 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 512 512
TMUs 32 32
ROPs 16 8
Вычислительные блоки 64 -
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1315U
1.43 терафлопс
Ryzen 7 5700U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR5x-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1315U Сайт AMD Ryzen 7 5700U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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