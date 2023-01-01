Главная > Сравнения CPU > Core i5 1135G7 vs Core i3 N305

Intel Core i5 1135G7 против i3 N305

Intel Core i5 1135G7
VS
Intel Core i3 N305
Intel Core i5 1135G7
Intel Core i3 N305

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц или i3 N305 с 8-ядрами на 0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i3 N305 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N305 and 1135G7
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2048 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1313 и 1096 баллов
Причины выбрать Intel Core i3 N305
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +12%
1357
Core i3 N305
1211
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +40%
5052
Core i3 N305
3616
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +19%
1315
Core i3 N305
1104
Geekbench 5 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и i3 N305

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Alder Lake
Номер модели i5-1135G7 i3-N305
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU UHD Graphics (32EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 -
Потоков 8 -
Частота 0.9-2.4 ГГц 0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер - 8
Потоков - 8
Частота - 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.9 ГГц
Общее
Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-24x 18x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 2МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1449 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 9-15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics (32EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 640 256
TMUs 40 16
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 32
TGP 15 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс
Core i3 N305
0.74 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 1
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 Сайт Intel Core i3 N305
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 9

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 1135G7 или i5 1235U
2. Intel Core i5 1135G7 или i3 1215U
3. Intel Core i5 1135G7 или i7 1065G7
4. Intel Core i5 1135G7 или AMD Ryzen 7 5700U
5. Intel Core i5 1135G7 или i5 1240P
6. Intel Core i5 1135G7 или AMD Ryzen 5 5600H
7. Intel Core i3 N305 или i3 1215U
8. Intel Core i3 N305 или i5 1335U
9. Intel Core i3 N305 или AMD Ryzen 5 7530U
10. Intel Core i3 N305 или AMD Ryzen 3 7320U
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 N305 или i5 1135G7?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры