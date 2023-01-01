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Intel Core i5 1235U против i3 N305

Intel Core i5 1235U
VS
Intel Core i3 N305
Intel Core i5 1235U
Intel Core i3 N305

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1235U на 1.3 ГГц или i3 N305 с 8-ядрами на 0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i3 N305 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N305 and 1235U
Причины выбрать Intel Core i5 1235U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 6144 МБ больший объем L3-кэша
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1578 и 1096 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i3 N305
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1235U +36%
1642
Core i3 N305
1211
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1235U +84%
6636
Core i3 N305
3616
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1235U +43%
1581
Core i3 N305
1104
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1235U +37%
6342
Core i3 N305
4621
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1235U и i3 N305

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Alder Lake
Номер модели i5-1235U i3-N305
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) UHD Graphics (32EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 -
Потоков 4 -
Частота 1.3 ГГц 0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 0.9 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц 3.9 ГГц
Общее
Количество ядер 10 8
Количество потоков 12 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13x 18x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 2МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 9-15 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 640 256
TMUs 40 16
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 32
TGP 15 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1235U
1.41 терафлопс
Core i3 N305
0.74 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 1
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1235U Сайт Intel Core i3 N305
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 9

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Комментарии

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