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Intel Core i5 12400 против Apple M2

Intel Core i5 12400
VS
Apple M2
Intel Core i5 12400
Apple M2

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц или ноутбучный Apple M2 с 8-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 12400
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 25.6 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1623 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400 +8%
1694
Apple M2
1572
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400 +40%
12022
Apple M2
8593
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400
3541
Apple M2 +13%
3992
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400 +28%
19524
Apple M2
15309
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400
1620
Apple M2 +19%
1924
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400
8673
Apple M2 +3%
8923
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400 и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 6 июня 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake Apple M2
Номер модели i5-12400 -
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Apple M2 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 4
Потоков 12 4
Частота 2.5 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота - 2.4 ГГц
Общее
Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 8
Частота шины 100 МГц -
Множитель 25x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 15 Вт
Макс. TDP (Boost) 117 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Apple M2 GPU
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 192 1024
TMUs 48 64
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 24 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12400
0.35 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400 -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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