Intel Core i5 1240P против Apple M1
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1240P на 1.7 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
97
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
46
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
94
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
79
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1240P
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- На 50% ниже чем у Core i5 1240P пиковое энергопотребление – 14 vs 28 Ватт
- На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 1556 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
7804
Passmark CPU (одноядерный)
3404
Apple M1 +11%
3788
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1240P +29%
19101
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
1570
Apple M1 +12%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
7188
Apple M1 +39%
9984
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|20 ноября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake-P
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i5-1240P
|-
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|1.7 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|17x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M1 GPU
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1278 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|1024
|TMUs
|40
|64
|ROPs
|20
|32
|Вычислительные блоки
|80
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1240P
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
Опрос
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