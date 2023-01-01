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Intel Core i5 13500 против i5 12500H

Intel Core i5 13500
VS
Intel Core i5 12500H
Intel Core i5 13500
Intel Core i5 12500H

Что лучше: 14-ядерный десктопный Intel Core i5 13500 на 2.5 ГГц или ноутбучный i5 12500H с 12-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12500H and 13500
Причины выбрать Intel Core i5 13500
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1850 и 1622 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13500 +10%
1857
Core i5 12500H
1695
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13500 +69%
20689
Core i5 12500H
12213
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13500 +13%
4025
Core i5 12500H
3548
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13500 +39%
30424
Core i5 12500H
21838
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13500 +14%
1836
Core i5 12500H
1614
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13500 +28%
13010
Core i5 12500H
10155
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13500 и i5 12500H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i5-13500 i5-12500H
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics (80EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 4
Потоков 12 8
Частота 2.5 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 1.8 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 14 12
Количество потоков 20 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 154 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 256 640
TMUs 16 40
ROPs 8 20
Вычислительные блоки 32 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 13500
0.78 терафлопс
Core i5 12500H
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13500 Сайт Intel Core i5 12500H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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