Intel Core i5 13600H против AMD Ryzen 7 7735HS
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 13600H на 2.8 ГГц или AMD Ryzen 7 7735HS с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7735HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13600H
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 1% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.75 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7735HS
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13600H +14%
1819
1599
Cinebench R23 (многоядерный)
15137
Ryzen 7 7735HS +1%
15306
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13600H +3%
1735
1692
Geekbench 5 (многоядерный)
9995
Ryzen 7 7735HS +9%
10936
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Номер модели
|i5-13600H
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon 680M
Процессор
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|Частота
|2.8 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.75 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|2.1 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|FP7
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|35-54 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|95 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon 680M
|Частота GPU
|300 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|768
|TMUs
|40
|48
|ROPs
|20
|32
|Вычислительные блоки
|80
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13600H
|Сайт AMD Ryzen 7 7735HS
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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