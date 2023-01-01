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Intel Core i5 13600H против AMD Ryzen 5 6600H

Intel Core i5 13600H
VS
AMD Ryzen 5 6600H
Intel Core i5 13600H
AMD Ryzen 5 6600H

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 13600H на 2.8 ГГц или AMD Ryzen 5 6600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 13600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600H and 13600H
Причины выбрать Intel Core i5 13600H
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1730 и 1446 баллов
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600H
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13600H +24%
1809
Ryzen 5 6600H
1457
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600H +47%
14987
Ryzen 5 6600H
10225
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13600H +20%
1729
Ryzen 5 6600H
1445
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600H +22%
9801
Ryzen 5 6600H
8053
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600H и AMD Ryzen 5 6600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-H Rembrandt
Номер модели i5-13600H -
Сокет BGA-1744 FP7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 660M

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.8 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 660M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 640 384
TMUs 40 24
ROPs 20 16
Вычислительные блоки 80 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 13600H
1.41 терафлопс
Ryzen 5 6600H
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, LPDDR5-6400 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 6600H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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